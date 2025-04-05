В Мурманске завершился финальный этап Кубка России по горнолыжному спорту

Финальный этап Кубка России по горнолыжному спорту завершился на трассе Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, 5 апреля сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.
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