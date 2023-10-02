Замглавы МИД Сирии ас-Саббах раскритиковал нынешний состав СБ ООН

Заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах заявил в интервью РИА Новости, что нынешний состав Совета Безопасности ООН не отражает современных политических реалий в мире, и работа этого органа требует участия развивающихся стран.
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