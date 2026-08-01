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Складка незаметна даже после 200 тыс. складываний: представлен AMOLED-экран для новых смартфонов от Visionox

Складка незаметна даже после 200 тыс. складываний: представлен AMOLED-экран для новых смартфонов от Visionox

Такой дисплей стал в 1,3 раза устойчивее к ударам по сравнению с нынешними решениямиНа выставке ChinaJoy 2026 компания Visionox продемонстрировала прототип нового складного AMOLED-дисплея, главной особенностью которого стала практически невидимая линия сгиба.

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