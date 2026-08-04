Студенты столичного колледжа завершили традиционный летний поход

Студенты колледжа московского транспорта завершили летний поход по маршруту № 8 «Через горы к морю». С 23 июля по 1 августа восемь учащихся и два педагога преодолели около 70 километров по горным тропам, поднялись на перевал Аишха и вышли к побережью Черного моря.