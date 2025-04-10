Вирус-зомби из «Обители зла» уже реальность – вирусолог Протасова предупредила об угрозе Евгения КомароваДоктор Светлана Протасова отмечает, что вирус-зомби из «Обители зла» уже существует и угрожает миру новой потенциальной пандемией.