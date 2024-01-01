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Русская весна

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Увеличилось количество погибших при обстреле Белгорода: умерла 4-летняя девочка

Увеличилось количество погибших при обстреле Белгорода: умерла 4-летняя девочка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил трагические новости.  «К большому горю у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, 5 из которых дети.

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