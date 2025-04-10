В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки более 40 деревьев

К участковому уполномоченному полиции ОМВД России «Шпаковский» обратился представитель органов местного самоуправления хутора Кожевникова, сообщивший о противоправных действиях местного жителя, осуществляющего незаконное уничтожение лесных насаждений напротив своего домовладения.
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