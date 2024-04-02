В московских ресторанах растет спрос на растительное мясо

О новом модном продовольственном продукте, на который в столичных ресторанах в период Великого поста наблюдается настоящий ажиотаж, напоминают «Известия» со ссылкой на соответствующий опрос шеф-поваров различных заведений мегаполиса.
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