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Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» дома примет «Арлан», «Хумо» против «Номада» и другие матчи

Чемпионат Казахстана по хоккею. «Сарыарка» дома примет «Арлан», «Хумо» против «Номада» и другие матчи

Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь. Сарыарка – Арлан – 17:00 Снежные Барсы – Кулагер – 17:00 Алматы – Горняк Рудный – 17:00 Хумо Узбекистан – Номад – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Нур-Султана.

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