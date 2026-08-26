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Аргументы и Факты

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Axios: США пока не планируют наносить новые удары по Ирану

Axios: США пока не планируют наносить новые удары по Ирану

США в ближайшее время не собираются наносить новые удары по Ирану и хотят уделять внимание другим инструментам воздействия на Тегеран, включая введение санкций, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

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