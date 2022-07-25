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Пенсионерам будут выплачены все пропущенные индексации

Пенсионерам будут выплачены все пропущенные индексации

Россиянам на пенсии выплатят все пропущенные индексации, передает РИА ФАН. Гражданам России пенсионного возраста выплатят все пропущенные индексации, если ими будет выполнен ряд необходимых условий, сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

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