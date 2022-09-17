Иноагент Максим Галкин* стал не нужен на праздниках богачей

Адвокат Тимур Матвеев объяснил KP.RU, какие ограничения на работу получил артист Галкин*Ирина ВИКТОРОВА Пока иноагент Максим Галкин зарабатывает деньги за границей, его жена Алла Пугачева с детьми в Москве — двойняшки посещают частную подмосковную гимназию Фото: Соцсети 46-летний Максим Галкин* последние полгода работает и живет за границей.
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