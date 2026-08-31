Силы ПВО с начала года сбили более 115 тыс. украинских БПЛА над РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ с 1 января по 31 августа сбили над Россией не менее 115 259 украинских дронов.
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