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ИА Регнум

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Силы ПВО с начала года сбили более 115 тыс. украинских БПЛА над РФ

Силы ПВО с начала года сбили более 115 тыс. украинских БПЛА над РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ с 1 января по 31 августа сбили над Россией не менее 115 259 украинских дронов.

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