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Новости Липецка

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Трассе М-4 «Дон» в Липецкой области исполнилось 70 лет

Трассе М-4 «Дон» в Липецкой области исполнилось 70 лет

Трасса М-4 «Дон» в Липецкой области изначально строилась как магистраль Москва — Воронеж в 1956 году, сегодня это одна из главных федеральных дорог, связывающая регион с центральной Россией и Черноморским побережьем.

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