Идеалистическая диалектика немецкой классической философии

А.В. Харламенко От Редакции сайта РКРП: Уважаемые товарищи! Редакция сайта приняла решение повторить публикацию цикла лекций по истории философии одного из крупнейших современных теоретиков марксизма Александра Владимировича Харламенко.
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