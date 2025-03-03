Российский суд приговорил к семи годам бывшего главу фонда капремонта в Красноярском крае

В Красноярском крае бывшего главу фонда капремонта приговорили к семи годам колонии. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России Юлия Арбузова.
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