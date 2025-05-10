Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 3,5 км

Вулкан Карымский на Камчатке произвел выброс пепла, подняв его на высоту до 3,5 км над уровнем моря. Об этом 10 мая сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на сайте.