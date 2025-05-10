ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Думаем о всей планете только дома не можем навести порядокБелоусов заявил о...
  • Игорь Васиков
    ТynoroловыйМерц выразил гото...
  • Варлам Устрялов
    называть зверьё - детьми, глупость автора. Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на челов...Дети растоптали ф...

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 3,5 км

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 3,5 км

Вулкан Карымский на Камчатке произвел выброс пепла, подняв его на высоту до 3,5 км над уровнем моря. Об этом 10 мая сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на сайте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх