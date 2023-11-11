Ночевали на полу: россияне вторые сутки ждут эвакуации из сектора Газа

Десятки граждан России, которых вчера не выпустили из сектора Газа в Египет через КПП "Рафах", рассказали корреспонденту "Известий" Мохаммеду Бельбесси, что провели на границе в ожидании эвакуировали больше 14 часов.
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