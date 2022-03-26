Посол РФ Антонов: США стоило бы предъявить счет себе за десятки тысяч погубленных жизней

Alexander Zemlianichenko/AP Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил, что Соединенным Штатам следовало бы предъявить себе счет за разрушенные города и десятки тысяч погубленных жизней — в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии.