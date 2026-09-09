Зумеры начали массово переходить на "одноразовую одежду"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Тренд на дешевую одноразовую одежду может дойти до России, но затронет только молодежь.
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