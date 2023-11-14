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Суд Киева заочно вынес приговор российскому публицисту Гаспаряну

Суд Киева заочно вынес приговор российскому публицисту Гаспаряну

Как сообщает украинское информационное агентство "Укринформ", Шевченковский районный суд Киева заочно вынес приговор российскому публицисту, члену центрального совета Российского военно-исторического общества Армену Гаспаряну .

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