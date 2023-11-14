Суд Киева заочно вынес приговор российскому публицисту Гаспаряну

Как сообщает украинское информационное агентство "Укринформ", Шевченковский районный суд Киева заочно вынес приговор российскому публицисту, члену центрального совета Российского военно-исторического общества Армену Гаспаряну .
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