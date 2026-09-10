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Царьград

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Производство яиц в РФ к июлю 2026 года возросло на 2,2%

Производство яиц в РФ к июлю 2026 года возросло на 2,2%

Производство яиц в РФ увеличилось на 2,2% за семь месяцев 2026 года. Максимальный объем в 2,4 миллиарда штук зафиксирован в Ленинградской области.

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