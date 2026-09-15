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ТАСС

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Осужденный за госизмену частный детектив сотрудничал со спецслужбами Украины

Осужденный за госизмену частный детектив сотрудничал со спецслужбами Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент некоммерческого партнерства "Международное объединение частных детективов" Андрей Матушкин, осужденный в июле за государственную измену, собирал информацию о российских госслужащих по заданию спецслужб Украины.

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