Осужденный за госизмену частный детектив сотрудничал со спецслужбами Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент некоммерческого партнерства "Международное объединение частных детективов" Андрей Матушкин, осужденный в июле за государственную измену, собирал информацию о российских госслужащих по заданию спецслужб Украины.
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