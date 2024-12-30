Полицейские рассказали, какие меры безопасности приняты в Татарстане на праздники

В местах новогодних гуляний для безопасности жителей Татарстана приняты все необходимые меры. Об этом на совещании в Доме правительства РТ рассказал заместитель начальника полиции МВД по Татарстану Александр Мищихин.
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