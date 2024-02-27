Число электрокаров в России взлетело на 75% за год. Теперь их почти 40 000

По данным ГИБДД, общее количество легковых автомобилей на электротяге в России за прошлый год выросло на две трети — до 39 700 единицКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ГИБДД, в 2019 году электрокаров в РФ было 2800 единиц, в 2020 году — 7500, в 2021 году — 14 000.