Ученые научат людей управлять сновидениями?

Ученые считают, что если во время быстрой фазы сна человек научится осознавать, что спит, то можно решить тяжелые психологические проблемы, встретиться с ушедшими из жизни близкими, задать экзистенциальные вопросы и получить мистический опыт.
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