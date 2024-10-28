Сергей Собянин рассказал о вкладе креативных индустрий в экономику Москвы

Налоговые поступления компаний сферы в 2023-м составили 392,3 млрд рублей В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о значении креативных индустрий для экономики столицы и мерах их поддержки.
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