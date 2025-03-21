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Момент атаки дрона ВСУ на ростовскую высотку попал на видео

Момент атаки дрона ВСУ на ростовскую высотку попал на видео

Камера зафиксировала момент атаки дрона ВСУ на ростовскую высотку.Момент атаки украинского беспилотника на жилую многоэтажку в Ростове попал на видео.

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