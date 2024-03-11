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Военное обозрение

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Кадры уничтожения пункта временной дислокации морпехов ВСУ ракетой «Изделие-305» появились в Сети

Кадры уничтожения пункта временной дислокации морпехов ВСУ ракетой «Изделие-305» появились в Сети

Легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие-305" была представлена на форуме "Армия-2021", хотя уже производилась серийно.

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