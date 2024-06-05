Под Артемовском нашли схрон с оружием, заготовленный еще в 2014 году

Под Артемовском в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа обнаружили схрон с оружием, заготовленный украинскими полицейскими еще в 2014 году.
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