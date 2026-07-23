Одесские гробы: послание Макрону и Навроцкому, которое нельзя игнорировать Юлия ЧелкановаРоссийские военные нанесли массированный удар по тренировочному лагерю иностранных наемников и добровольческих формирований ВСУ в районе села Каролино-Бугаз Одесской области.
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