Арлазаров: мошенники могут заполучить данные для перевода ВСУ от имени человека

Россиянам следует опасаться мошенников, которые могут с помощью социальной инженерии заполучить данные от "Госуслуг", затем открыть счет в банке и совершать от их имени преступные действия, такие как перевод в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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