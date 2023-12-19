Об итогах городского этапа конкурса проектов учреждений образования по экономии и бережливости ´Энергомарафон´.

На основании протокола заседания жюри конкурса в номинации ´Лучший педагогический работник (преподаватель) по организации работы по воспитанию культуры ресурно- и энергосбережения у обучающихся´ дипломом II степени управления по образованию Бобруйского горисполкома награждена Битюкова Виктория Викторовна, воспитатель дошкольного образования ГУО ´Де .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии