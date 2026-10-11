НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Саудовская Аравия: Etihad Airways сообщила, что полеты в и из аэропортов Эр-Рияда Король Халид...

Саудовская Аравия: Etihad Airways сообщила, что полеты в и из аэропортов Эр-Рияда Король Халид (RUH/OERK), Джидды Король Абдель Азиз (JED/OEJN) и Даммама Король Фахд (DMM/OEDF) были приостановлены до 13 октября после того, как базирующиеся в Йемене хуситы нанесли ракетные удары по аэропортам.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым