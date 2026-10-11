Саудовская Аравия: Etihad Airways сообщила, что полеты в и из аэропортов Эр-Рияда Король Халид (RUH/OERK), Джидды Король Абдель Азиз (JED/OEJN) и Даммама Король Фахд (DMM/OEDF) были приостановлены до 13 октября после того, как базирующиеся в Йемене хуситы нанесли ракетные удары по аэропортам.