Саудовская Аравия: Etihad Airways сообщила, что полеты в и из аэропортов Эр-Рияда Король Халид (RUH/OERK), Джидды Король Абдель Азиз (JED/OEJN) и Даммама Король Фахд (DMM/OEDF) были приостановлены до 13 октября после того, как базирующиеся в Йемене хуситы нанесли ракетные удары по аэропортам.
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