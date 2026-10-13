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Протестующие выдвинули в Праге требования к властям Чехии по Украине и ядерному оружию

Протестующие выдвинули в Праге требования к властям Чехии по Украине и ядерному оружию

Участники митинга в Праге потребовали от властей Чехии прекратить поставки оружия Украине, начать переговоры по урегулированию конфликта и не допускать размещения ядерного оружия в стране.

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