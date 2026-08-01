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Август 2026: солнечное затмение, Персеиды и яркая Венера — что ждет любителей астрономии

Август 2026: солнечное затмение, Персеиды и яркая Венера — что ждет любителей астрономии

В августе 2026 года любителей астрономии ожидает сразу несколько ярких небесных явлений. NASA представило традиционный обзор «Что там в небе?» на этот месяц, перечислив главные события, которые стоит увидеть.

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