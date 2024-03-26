Система дала сбой? Некоторые вопросы о теракте в "Крокусе" остаются без ответов

Кто позволил террористам уйти так далеко и почему охрана была безоружна В ходе совещания, посвященного трагедии в "Крокус Сити Холле", президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову отработать все вопросы по случившемуся.
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