У Кристины Бродской сейчас два проекта — комедия «Блогерши» и детектив «Быков». О последнем актриса рассказала сама: съёмки позади, а премьера должна выйти на НТВ в конце года.
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