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Закон, порядок, государство

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Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили скопление техники ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили скопление техники ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Разведка целей противника, и корректировка огня реактивной артиллерии осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан», оснащенных современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасной подсветкой.

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