Отставной офицер НАТО Атламазоглу выразил мнение, что контратака российских войск ударит по ВСУ и остановит наступление

Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive выразил мнение, что контратака российских войск на востоке Украины нанесет по ВСУ удар, который остановит наступление армии.
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