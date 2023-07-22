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Отставной офицер НАТО Атламазоглу выразил мнение, что контратака российских войск ударит по ВСУ и остановит наступление

Отставной офицер НАТО Атламазоглу выразил мнение, что контратака российских войск ударит по ВСУ и остановит наступление

Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive выразил мнение, что контратака российских войск на востоке Украины нанесет по ВСУ удар, который остановит наступление армии.

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