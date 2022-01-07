Переехавшая в Китай россиянка рассказала о главном местном «лекарстве»

Россиянка Илона третий год работает в Шанхае. Переезд в Китай дался ей довольно легко. Илона рассказала нам о жизни в Китае — с ограниченным интернетом, без молочных продуктов, зато со всеобщими танцами на улицах и «главным лекарством» в термосе.