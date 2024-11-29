"Настоящий позор": Кафельников отреагировал на допинговый скандал в теннисе

Титулованный спортсмен не оценил стремление коллег к победе любой ценой.Чемпион двух турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников негативно высказался о ситуации с положительными допинг-пробами у польских теннисистов Янника Синнера и Иги Швентек.