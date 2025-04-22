Авария с участием велосипедиста

Авария случилась то ли от недостатка опыта, то ли от переизбытка мощности электрического устройства. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Севастополе – на улице Олега Кошевого велосипедист на повороте наехал на бордюр и упал на металлический забор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии