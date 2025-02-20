Совместные с Россией учения пройдут в Белоруссии в середине сентября

Совместные с Россией учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии в середине сентября. Об этом 20 февраля заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.