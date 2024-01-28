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Китайские ученые случайно создали самый маленький узел в мире — он состоит всего из 54 атомов

Китайские ученые случайно создали самый маленький узел в мире — он состоит всего из 54 атомов

Ученые из Китайской Академии наук случайно создали узел, который поставил сразу два рекорда. Во-первых, это самый маленький узел в истории, так как состоит всего из 54 атомов (предыдущий рекордсмен имел в составе 69 атомов).

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