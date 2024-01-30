Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей Красноперов
    Так читал, что и в Крымскую войну 1850 годов татары вели себя также...А как еще с крымс...
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  • Пульхерия Djem
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Такого они не ждали: звёзды-релоканты получили неожиданный «урок» от «заграницы»

Такого они не ждали: звёзды-релоканты получили неожиданный «урок» от «заграницы»

  У наших беглых звёзд теперь начались проблемы и за пределами «этой страны», как они выражаются.

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