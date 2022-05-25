Держдепартамент У Держдепартаменті відкидають спроби Росії підпорядкувати собі українців Москва запропонувала прискорене отримання громадянства жителям окупованих українських територій Сполучені Штати «рішуче відкидають» всі спроби Росії підпорядкувати жителів окупованих Москвою українських територій, включаючи спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів Херсонської та Запорізької областей України.