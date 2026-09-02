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Царьград

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В России с 1 января запустят жилищный вклад

В России с 1 января запустят жилищный вклад

С 1 января 2027 года банки в России начнут массово предлагать два принципиально новых продукта.Как рассказал агентству «Прайм» основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев, главным хитом должен стать жилищный вклад.

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