В России с 1 января запустят жилищный вклад

С 1 января 2027 года банки в России начнут массово предлагать два принципиально новых продукта.Как рассказал агентству «Прайм» основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев, главным хитом должен стать жилищный вклад.
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