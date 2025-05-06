Ярая русофобка и сторонница, как она сама заявляла, «войны до победы Украины», Анналена Бербок в последние дни своего пребывания в качестве министра иностранных дел Германии пыталась выжать все радости от своей должности.
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