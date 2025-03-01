Зеленский высказался о судьбе сделки по украинским минеральным ресурсам

Украинский лидер Владимир Зеленский после провала переговоров в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом признал, что будущее сорванной сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от США.
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